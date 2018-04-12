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Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во Львове на прошлой неделе от кори умер трехлетний ребенок. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора государственного учреждения "Львовский областной лабораторный центр МЗ" Олег Когут.

"Девочка умерла четвертого апреля. Ребенок умер от осложнений кори. Девочка болела сначала астматическим бронхитом, а потом началась бронхиальная астма. Ребенок не был привит", - рассказал Олег Когут.

Как сообщал УНН, во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им установили диагноз - корь.

Напомним, по последним данным, с 27 марта по 3 апреля, корью заболели 699 человек - 331 взрослый и 368 детей. Всего с начала 2018 года до 3 апреля корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года по 3 апреля от осложнений кори умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.

Источник: УНН
Теги: Львов, корь
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