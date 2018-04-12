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Новости: Экономика
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Предприятия заплатили в бюджет 5,5 млн грн за ненадлежащее содержание имущества

Предприятия заплатили в бюджет 5,5 млн грн за ненадлежащее содержание имущества

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение 2017 года ФГИУ обеспечил почти 5,5 млн грн возмещения убытков государства за ненадлежащее содержание имущества, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.

“В 2017 году в Государственный бюджет Украины поступило возмещение балансодержателями нанесенного государству ущерба в результате ненадлежащего содержания имущества на общую сумму 5 479,5 тыс. грн без учета НДС”, — отметили в ФГИУ.

Напомним, Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять.

Источник: УНН
Теги: бюджет, убыток, ФГИ, имущество
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