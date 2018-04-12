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Федерация биатлона Украины уволила наставника женской сборной

Федерация биатлона Украины уволила наставника женской сборной

Урош Велепец

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На мостике главного тренера женской сборной Украины по биатлону произойдет изменение. Об этом в интервью "Xsport" сказал президент ФБУ Владимир Брынзак, передает УНН.

По словам президента Федерации, словенский специалист Урош Велепец больше не будет работать с женской сборной.

"20 апреля у нас состоится тренерский совет. Будем обсуждать, как прошел этот сезон, что мы должны сделать на следующий сезон, как формировать команду. Я думаю, что мы с этим справимся в течение двух-трех недель и будем планировать новую подготовку. В женской команде будет новый старший тренер. В мужской останется", - сообщил Брынзак.

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Таким образом, словак Юрай Санитра продолжит руководить мужской сборной Украины.

Заметим, что 50-летний словенец занимал должность наставника "желто-синих" начиная с 2015-го года.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон, сборная Украины
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