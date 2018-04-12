Федерация биатлона Украины уволила наставника женской сборной

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На мостике главного тренера женской сборной Украины по биатлону произойдет изменение. Об этом в интервью "Xsport" сказал президент ФБУ Владимир Брынзак, передает УНН.

По словам президента Федерации, словенский специалист Урош Велепец больше не будет работать с женской сборной.

"20 апреля у нас состоится тренерский совет. Будем обсуждать, как прошел этот сезон, что мы должны сделать на следующий сезон, как формировать команду. Я думаю, что мы с этим справимся в течение двух-трех недель и будем планировать новую подготовку. В женской команде будет новый старший тренер. В мужской останется", - сообщил Брынзак.

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Таким образом, словак Юрай Санитра продолжит руководить мужской сборной Украины.

Заметим, что 50-летний словенец занимал должность наставника "желто-синих" начиная с 2015-го года.