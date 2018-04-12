Уровень вечерних пробок в Киеве достиг 8 баллов

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины), Голосеевском, Николая Бажана (в сторону Южного моста), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в сторону моста Метро.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского (ремонтные работы в районе Совских прудов), улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге, Днепровской набережной и Броварском проспекте.

Сейчас движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.

Как сообщал УНН, путепровод возле станции метро "Выдубичи" планово ремонтируют, угрозы участникам дорожного движения нет.