Новости: Технологии
Четверг, 12 апреля 2018, 19:24 • Анастасия Ткачук • 7092
Nike показала "умные" кроссовки
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Американский производитель спортивной экипировки тестирует умные кроссовки. В пару встроен NFC-чип, который позволяет связываться со смартфоном через приложение.Об этом сообщает УНН со ссылкой на SportTechie.
Если поднести смартфон к подошве кроссовок, то в приложении появятся календарь и приглашение на мероприятия Nike в этом мегаполисе (презентации, марафоны и прочее). Обувь будет представлена до конца апреля, её стоимость пока не известна.
Как сообщал УНН, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви “Nike” выпустил серию футболок с логотипом “LDNR” (от “Londoner” — лондонец), приуроченную к лондонскому марафону.
Источник: УНН