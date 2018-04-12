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Эксперт объяснил, как использовать контейнеры для опасных отходов

Эксперт объяснил, как использовать контейнеры для опасных отходов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Контейнеры для опасных отходов предназначены исключительно для сбора батареек, неповрежденных термометров и ламп "экономок". Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.

"Обращение с отходами эффективно тогда, когда происходит глубокая сортировка по видам отходов. Но в Киеве, а ранее в Обухове, были досадные случаи с использованием недавно установленных контейнеров для сбора опасных отходов - один из них был поврежден.

Я хочу напомнить, что в этих контейнерах можно оставлять элементы питания и бытовые ртутьсодержащие лампы, то есть - так называемые "экономки". Подчеркиваю, что в данные контейнеры нельзя сбрасывать 60 см и 120 см лампы", - пояснил Косоуров.

Эксперт отметил, что установленные контейнеры предусмотрены только для мелких опасных отходов, которые больше не пригодны в домашнем быту.

"Если речь идет об отходах предприятия или офиса - их можно сдать сборщикам и утилизаторам опасных отходов, представительства которых действуют в крупных городах Украины", - отметил Косоуров.

Напомним, разбитые ртутные термометры принимает "Киевская служба спасения", а цели - "Киевкоммунсервис".

Ранее сообщал УНН, что до недавнего времени в стране отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Источник: УНН
Теги: экология, утилизация, отходы
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