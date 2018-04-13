Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 апреля 2018 01:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
12720
Версия для печати

Еще одну донную мину времен Первой мировой войны обнаружили в Одесской области

Еще одну донную мину времен Первой мировой войны обнаружили в Одесской области

ОДЕССА-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Опасную находку обнаружили сегодня пограничники Измаильского отряда во время патрулирования на реке Дунай. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Пограничный наряд, который нес службу на катере, обнаружил предмет похожий на донную мину, которая была принесена к берегу острова Репида реки Дунай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области уничтожили мину времен Первой мировой, которая всплыла из-за подтопления

"По факту опасной находки пограничники сообщили подразделение ГСЧС, румынских коллег и другие взаимодействующие подразделения. Сейчас до прибытия соответствующих служб мину взяли под охрану пограничниками", - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже четвертая донная мина для подводных лодок типа "Sautter-Harle", производства 1920 года, весом 480 кг, которую обнаружили за последние несколько дней в реке Дунай. Причиной их поднятия на поверхность стало существенное повышение уровня воды.

Источник: УНН
Теги: Одесская область, мина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.