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В Канаде нашли суперсоленые озера

В Канаде нашли суперсоленые озера

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Канаде под слоем вечной мерзлоты обнаружены два суперсоленные озера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

Ученые из университета Альберты установили, что вода в этих озерах находится на глубине 550-750 метров под слоем льда и может иметь соленость, в четыре-пять раз превышает океанскую.

Если эта информация подтвердится, то озера станут единственными в мире последниковыми солеными водоемами. Сейчас ученым известно о нескольких сотнях последниковых озер, но все они - пресноводные.

Как сообщает УНН, жаркая пустыня мира Сахара увеличивается на юг, подбираясь к тропической местности в Судане и Чаде, превращая зеленую растительность и почву, которая когда-то использовалась для земледелия, в бесплодную землю.

Источник: УНН
Теги: Канада, вода, озеро
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