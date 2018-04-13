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Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении

Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Подписали с правительством Молдовы соглашение о воздушном сообщении, протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество и Меморандум о синхронизации наших энергосистем с энергосистемой Европы. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"У нас большой потенциал в экономическом сотрудничестве. В 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой вырос до 884 млн долл. Более того, в ближайшем будущем реально выйти на 1 млрд долл. взаимной торговли", - написал Гройсман.

Он также отметил, что "премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, согласен с такими оценками. Говорит, 1 млрд долл. - не предел. Он уверен, что благодаря соседским отношениям, товарооборот между нашими странами может вырасти намного больше".

Напомним, между Украиной и Мальтой будет прямое авиасообщение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, авиация, соглашение
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