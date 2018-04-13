Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 апреля 2018 01:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
10404
Версия для печати

Провалился коллектор: в Кропивницком перекрыли движение

Провалился коллектор: в Кропивницком перекрыли движение

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 марта. УНН. В Кропивницком из-за провaла кaнaлизaцийного колекторa перекрыли движение по улице Короленкa, сообщил корреспонденту УНН.

После сообщения о провале на проезжей части, коммунальщики приехали на место и раскопали коллектор. Затем откачали сточные воды, в результате чего на участке образовалась большая яма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Кропивницкого "спустят" реку Ингул

По словам Валентины Давыдчук, директора водоканала, через дорогу проложат "кожух" большего диаметра, затем - основной трубопровод. Будет обследован весь коллектор. Если весь коллектор окажется разрушенным, то его заменят.

Движение на этом отрезке планируют восстановить через несколько дней.

Источник: УНН
Теги: дорога, Кропивницкий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.