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Четверг, 12 апреля 2018, 21:34 • Тоня Туманова • 6324
Грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне, есть пострадавшие
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Грузовик в Барселоне на улице Араго протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает УНН со ссылкой на El Periódico.
По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.
Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.
L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P- JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 апреля 2018
Источник: УНН