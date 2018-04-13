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Грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне, есть пострадавшие

Грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне, есть пострадавшие

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Грузовик в Барселоне на улице Араго протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает УНН со ссылкой на El Periódico.

По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.

Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.

L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P

- JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 апреля 2018
Источник: УНН
Теги: грузовик, Барселона
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