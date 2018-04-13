Грузовик въехал в группу пешеходов в Барселоне, есть пострадавшие

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Грузовик в Барселоне на улице Араго протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает УНН со ссылкой на El Periódico.

По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.

Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов.