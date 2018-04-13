Украину посетит президент Египта

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Аль Сиси и пригласил его посетить Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Аль Сиси с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся в марте 2018 года.

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Президент Украины, по информации пресс-службы, отметил необходимость активизации двустороннего диалога на всех уровнях.

"Президент Египта отметил дружеские отношения между народами двух стран и подчеркнул готовность египетской стороны к расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством. Речь шла о реализации конкретных двусторонних экономических проектов.

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Отдельно обсуждались перспективы проведения в нынешнем году очередного заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом", - говорится в сообщении.

Также, как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Петр Порошенко пригласил Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Аль Сиси посетить Украину с визитом.