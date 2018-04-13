Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии погибла "пара сотен россиян"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибла “пара сотен” россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Washington Post.

“Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских была убита”, — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США.

Помпео упомянул это как пример действий администрации США, направленных на сдерживание России, наряду с высылкой 60 дипломатов. Он отвечал на вопрос о том, собирается ли Белый дом усилить антироссийские санкции.

Майк Помпео имел в виду, по всей видимости, бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля, в котором, по данным СМИ, могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Ранее США официально не признавали, что среди погибших есть россияне.

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. В СМИ появлялась информация, что среди погибших есть десятки и сотни российских наемников; при этом журналистам удалось выяснить имена лишь нескольких погибших.

Власти РФ, отрицающие причастность к участию в войне в Сирии российских наемников, поначалу не подтверждали информацию о ранениях и гибели россиян при Дейр-Эз-Зоре. Позже МИД подтвердил, что несколько десятков человек были ранены и доставлены в госпитали, а пять человек могли погибнуть.

Как сообщал УНН, у Франции есть доказательства использования химического оружия режимом Асада в Сирии против своего населения.