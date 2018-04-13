Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 апреля 2018 01:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
8028
Версия для печати

Буффон об игре с "Реалом": мы сделали невозможное возможным

Буффон об игре с "Реалом": мы сделали невозможное возможным

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ветеран туринского “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон выразил гордость за свою команду в поединке в ответ против мадридского “Реала” (3:1), передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Мы начали матч, сказав себе, что у нас минимальный шанс на победу в противостоянии, но надо бороться, потому что заранее нельзя с уверенностью говорить, что произойдет в этой жизни, особенно если у тебя в команде бойцы, способные практически на все. Мы постепенно двигались к своей цели и в результате отыгрались. Горжусь, что является частью такой замечательной команды”, — заявил итальянец.

По мнению стража ворот, его коллектив не заслуживал поражения в основное время.

“Мы отдали все силы. „Реал“ — отличная команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь до конца. Но мы сегодня заслужили как минимум дополнительное время. Жизнь продолжается. Я рад и горжусь тем, как мы играли. Мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все закончилось именно так”, — добавил Буффон.

Напомним, что “Реал” завоевал путевку в полуфинал турнира только благодаря реализованному пенальти в дополнительное время.

Напомним, что для Буффона матч с “Реалом” должен стать последним в карьере в рамках Лиги чемпионов, ведь 40-летний голкипер объявлял о завершении карьеры по итогам сезона.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.