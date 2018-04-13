Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 апреля 2018 01:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2508
Версия для печати

Украина подала заявку на проведение юниорского ЧЕ по футзалу

Украина подала заявку на проведение юниорского ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина выразила готовность и подала заявку на проведение юниорского чемпионата Европы по футзалу, который пройдет в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Кроме Украины на проведение этого турнира претендуют Венгрия, Грузия, Хорватия, Латвия, Португалия и Россия.

Решение об утверждении новых соревнований было принято в прошлом году Исполнительным комитетом УЕФА в рамках программы по изменению формата проведения действующих футзальных турниров.

Отметим, что страны-хозяина УЕФА Евро (U-19) будет определено 27 сентября 2018.

Добавим также, чемпионат Европы по футзалу среди команд U-19 пройдет с 8 по 14 сентября 2019 года. Участие в финальной части турнира примут восемь сборных.

Источник: УНН
Теги: спорт, футзал
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.