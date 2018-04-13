Украина подала заявку на проведение юниорского ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина выразила готовность и подала заявку на проведение юниорского чемпионата Европы по футзалу, который пройдет в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Кроме Украины на проведение этого турнира претендуют Венгрия, Грузия, Хорватия, Латвия, Португалия и Россия.

Решение об утверждении новых соревнований было принято в прошлом году Исполнительным комитетом УЕФА в рамках программы по изменению формата проведения действующих футзальных турниров.

Отметим, что страны-хозяина УЕФА Евро (U-19) будет определено 27 сентября 2018.

Добавим также, чемпионат Европы по футзалу среди команд U-19 пройдет с 8 по 14 сентября 2019 года. Участие в финальной части турнира примут восемь сборных.