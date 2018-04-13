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Кличко представит Киев на жеребьевке Лиги чемпионов

Кличко представит Киев на жеребьевке Лиги чемпионов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко представит украинскую столицу, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Мэр Киева примет участие в церемонии жеребьевки 1/2 турнира, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК “Олимпийский” в Киеве. Кличко надеется, что Киев посетят более 100 тысяч туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. К этому событию для болельщиков в городе будет открыто несколько фан-зон.

Как неоднократно заявлял мэр Киева, опыт проведения, в частности, “Евровидение” в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне.

Добавим, что проводить процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. А также — экс-капитан итальянской “Ромы” Франческо Тотти.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Киев, Лига чемпионов, Виталий Кличко
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