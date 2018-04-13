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ФК "Атлетико" в третий раз за пять сезонов вышел в полуфинал Лиги Европы

ФК "Атлетико" в третий раз за пять сезонов вышел в полуфинал Лиги Европы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мадридский “Атлетико” несмотря на поражение в ответном матче от лиссабонского “Спортинга” сумел пройти в 1/2 финала Лиги Европы, передает УНН.

Первую опасность у ворот испанцев создал защитник Акуна, который проверил на бдительность голкипера гостей Облака — мяч прошел у верхнего угла ворот. Далее Облак уже спас команду благодаря эффектному сейва в прыжке после удара головой Коатеса.

Своего “Спортинг” добился на 28 минуте, когда навес Фернандеша на дальнюю штангу замкнул Монтеро. Однако на большее хозяев не хватило и по итогам двух поединков с общим результатом 2:1 дальше пробился “Атлетико”.

Примечательно, что лиссабонцы прервали выигрышную серию “матрасников”. Дело в том, что мадридцы в нынешнем розыгрыше Лиги Европы имели исключительно победы (5).

Добавим, что жеребьевка 1/2 финала турнира состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Лига Европы
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