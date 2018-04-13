Генеральная прокуратура подтвердила задержание организатора "титушок" во Франции

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Генпрокуратура подтвердила информацию о задержании во Франции Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп “титушок” во время революции Достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя ГПУ Андрея Лысенко.

“ГПУ получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна — одного из организаторов групп „титушок“, которые действовали во время евромайдан”, — сообщил Лысенко.

Он отметил, что Генпрокуратура будет готовить документы для его экстрадиции в Украину.

“У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не станем затягивать”, — заявил представитель ГПУ.

Как сообщал УНН, во Франции задержан организатор “титушек” Саркисян.