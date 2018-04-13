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Президент США еще не принял окончательного решения по Сирии

Президент США еще не принял окончательного решения по Сирии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по вопросам нацбезопасности, но еще не принял окончательного решения по Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

“Президент Трамп только что завершил совещание со своей командой по вопросам национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии”, — сообщила пресс-секретарь.

“Мы продолжаем анализ разведывательной информации и консультации с нашими партнерами и союзниками. Сегодня вечером президент будет разговаривать с президентом Макроном и премьер-министром Мэй”, — отметила Сандерс.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил , что никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии, по его словам, это может произойти как “очень скоро” или “совсем не скоро”.

Источник: УНН
Теги: США, президент США, Сирия
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