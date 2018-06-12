Пробация обходится государству дешевле, чем заключение преступника - Минюст

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Украине активно внедряется международный опыт работы с правонарушителями, а именно система пробации, которая требует меньших затрат, чем заключение. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Пробация, как альтернатива заключению, заключается в установлении надзора за преступником, который остается в обществе, но судом на него возложены определенные обязательства и ограничения", - сказал замминистра.

В частности, по его словам, пробация предусматривает принципиально новую концепцию социальной работы с лицами, совершившими преступление, направленное на уменьшение вероятности совершения повторных преступлений.

"Во-первых, такие санкции считают в большей степени адекватными незначительным видам преступлений, а также определенным категориям преступников. Во-вторых, пробация способствует реабилитации преступника и его интеграции в общество. В-третьих, пробация требует меньших затрат, чем заключение", - отметил он.

Чернышов также рассказал, что на сегодня Украине помогают внедрять систему пробации проект Евросоюза PRAVO, миссия NORLAU (Норвегия), проект МАTRA (Нидерланды), проект Совета Европы "Дальнейшая поддержка пенитенциарной реформы в Украине", проект EDGE (Канада), USAID и UNODC.

Чиновник отметил, что благодаря активному сотрудничеству с международными партнерами в сфере реформирования системы пробации уже достигнуто весомых результатов.

В частности, уточнил он, разработан Паспорт реформы пенитенциарной системы, осуществляется совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности органов пробации, разработаны пробационные инструменты, методики и программы, ведется работа по созданию надлежащего кадрового обеспечения органов пробации.

Кроме того, рассказал заместитель министра, в соответствии с европейскими стандартами и европейским опытом, в Украине внедряется опыт применения реабилитационного подхода при исполнении уголовных наказаний.

"На сегодняшний день основными задачами службы пробации является предоставление услуг комплексной помощи в соответствии с криминогенными потребностями лиц, находящихся в конфликте с законом. То есть выявление проблемных вопросов во всех сферах жизни и принятия соответствующих мер в рамках индивидуальной социально-воспитательной работы. Все эти меры принимаются ради того, чтобы человек не совершал повторных преступлений. Аргументом в пользу пробации является зеркальное отражением аргументов против заключения", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине уменьшился уровень повторной преступности среди несовершеннолетних и на сегодня составляет более 1%.