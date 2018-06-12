В МИД рассказали, какие вопросы будут поднимать на встрече "нормандской четверки"

КИЕВ. 11 июня. УНН. На встрече глав МИД стран "нормандской четверки" будут обсуждаться вопросы о прекращении огня и деэскалации, а также речь пойдет о размещении на Донбассе миротворцев ООН и освобождении политзаключенных и заложников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН", - отмечается в сообщении.

Также, по информации МИД, Павел Климкин поднимет также вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.

Как сообщал УНН, в Берлине на вилле Борзиг стартовал саммит глав МИД "нормандской четверки".