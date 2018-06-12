Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 08:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9435
Версия для печати

В МИД рассказали, какие вопросы будут поднимать на встрече "нормандской четверки"

В МИД рассказали, какие вопросы будут поднимать на встрече "нормандской четверки"

КИЕВ. 11 июня. УНН. На встрече глав МИД стран "нормандской четверки" будут обсуждаться вопросы о прекращении огня и деэскалации, а также речь пойдет о размещении на Донбассе миротворцев ООН и освобождении политзаключенных и заложников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН", - отмечается в сообщении.

Также, по информации МИД, Павел Климкин поднимет также вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.

Как сообщал УНН, в Берлине на вилле Борзиг стартовал саммит глав МИД "нормандской четверки".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Павел Климкин, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.