Чемпион мира и Европы Виейра возглавил французский клуб
КИЕВ. 11 июня. УНН. Французская "Ницца" назначила на пост главного наставника клуба бывшего футболиста сборной Франции Патрика Виейру, сообщает УНН со ссылкой на сайт французов.
Экс-полузащитник "Арсенала" заменил на посту Люсьена Фавра, который ранее перешел на тренерский мостик дортмундской "Боруссии". Детали соглашения со специалистом не разглашаются.
Сообщается, что вместе с 41-летним французом в "Ниццу" перейдут помощники тренера Кристиан Латтанцио, Кристиан Уилсон и Матт Кук.
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Заметим, что в 2010 году Виейра перешел в "Манчестер Сити" в качестве игрока, но несколько лет назад стал тренером и послом клуба. Впоследствии специалист возглавил молодежную команду "Манчестер Сити", а в 2016 году занял должность главного тренера "Нью-Йорк Сити".
Примечательно, что за два с половиной года под руководством Виейры команда "Нью-Йорк Сити" поднялась на второе место высшей футбольной лиги США.
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Добавим также, Виейра поиграл на клубном уровне за "Арсенал", "Интер", "Ювентус", "Милан" и "Манчестер Сити", получив с клубами четыре победы в чемпионате Италии, три в чемпионате Англии, четыре Кубка Англии. В составе сборной Франции получил "золото" ЧМ-1998 и "серебро" ЧМ-2006 и вигрвал чемпионат Европы (2000).