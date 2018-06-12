Балуха на несколько часов посадили в "карандаш": заключенный мог только стоять или сидеть

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украинского политзаключенного Владимира Балуха вчера продержали два часа в "карандаше" СИЗО Симферополя, а по возвращении в камеру он обнаружил, что у него забрали телевизор. Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованную изоляцию его от мира с целью совершения дополнительного давления. Об этом говорится в заявлении правозащитников в Facebook, передает УНН.

"Украинского политзаключенного Владимира Балуха вчера, 10 июня 2018 года, после того, как привезли в СИЗО Симферополя с ИВС поселка Раздольное, поместили в "карандаш" (узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть) и продержали там около двух часов. В украинца без объяснения причин сняли отпечаток пальца правой руки. Владимир пожаловался родственникам, что в душном помещении он почувствовал сильную головную и сердечную боль", - говорится в сообщении.

Когда Балуха привели в его камеру, по их информации, то в его камере, где он пока находится один, исчез телевизор. И он, по словам правозащитников, был единственным источником информации.

"Крымская правозащитная группа расценивает это, как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью предоставить на него дополнительное давление", - отметили правозащитники.

КПГ связалась с дежурным СИЗО Симферополя по телефону, но он отказался комментировать данную ситуацию.

Как сообщал УНН, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила украинских политзаключенных в СИЗО в оккупированном Симферополе.