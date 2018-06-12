Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 08:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10125
Версия для печати

Порошенко завтра отправится в Турцию

Порошенко завтра отправится в Турцию

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 11 июня. УНН. Завтра, 12 июня, Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отметили в пресс-службе, визит осуществляется по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко пригласят на саммит НАТО в июле

"Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко в Мадриде встретился с Президентом футбольного клуба "Реал".

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Турция, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.