Порошенко завтра отправится в Турцию

КИЕВ. 11 июня. УНН. Завтра, 12 июня, Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отметили в пресс-службе, визит осуществляется по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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"Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко в Мадриде встретился с Президентом футбольного клуба "Реал".