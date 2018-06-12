Самолет экстренно сел в Ирландии из-за записке о бомбе

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Ирландии совершил экстренную посадку самолет авиакомпании United Airlines с 214 пассажирами на борту из-за записки о заложенной в воздушном судне бомбе, передает УНН со ссылкой на The Sun.

По информации издания, записку о взрывчатке нашли в туалете самолета.

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Самолет следовал по маршруту Рим - Чикаго. Экстренно садиться пришлось в аэропорту ирландского города Шеннон. К моменту посадки воздушный борт ожидали автомобили скорой и спасатели.