Харьков будет принимать отборочный раунд женской футбольной ЛЧ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Определился формат проведения предстоящего сезона женской футбольной Лиги чемпионов. Украинский город примет один из отборочных этапов турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В женской Лиге чемпионов-2018/2019 примут участие 60 клубов, представляющих 48 национальных ассоциаций. 20 коллективов получили прямую путевку в 1/16 финала. Это представители восьми ассоциаций с наивысшим рейтингом (по два клуба), а также чемпионы стран, занимающих в рейтинге места с 9-го по двенадцатое (Швейцария, Чехия, Австрия и Норвегия).

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Остальных 12 участников 1/16-й определят в отборочном раунде, который пройдет с 7 по 13 августа на полях 10-ти клубов. 40 коллективов будут разбиты на четверки, а пропуски в плей-офф получат победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

Одним из хозяев отборочного турнира будет чемпион Украины - харьковский "Жилстрой-1", который попал во вторую корзину посева при жребии. Жеребьевка этой стадии пройдет 22 июня в Ньоне.

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Отметим, что финал женской Лиги чемпионов состоится 18 мая 2019 года на стадионе "Ференцварош" в Будапеште.