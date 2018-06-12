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СМИ: в Ираке задержаны четыре человека по подозрению в поджоге хранилища с бюллетенями

СМИ: в Ираке задержаны четыре человека по подозрению в поджоге хранилища с бюллетенями

КИЕВ. 11 июня. УНН. Власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, информирует УНН.

По данным телеканала, под стражу заключены трое иракских полицейских и сотрудник Высшей независимой избирательной комиссии (ЦИК).

В воскресенье на одном из складов в Багдаде, арендованных Центризбиркомом, произошло возгорание. Как заявили в МВД, помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы. В ведомстве заявили, что проведут детальное расследование. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщал УНН, спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури настаивает на проведении повторных выборов в высший законодательный орган страны.

Источник: УНН
Теги: полиция, Ирак, пожарники
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