Четырех украинских моряков незаконно удерживают в Крыму

КИЕВ. 11 июня. УНН. Морякам задержанного у берегов аннексированного Россией Крыма украинского судна “ЯМК-0041” российские силовики не предъявили никаких обвинений, их удерживают незаконно, сообщил “Радио Свобода” адвокат Эдем Семедляев, информирует УНН.

“Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью — неизвестно: может, для обмена”, — рассказал Семедляев.

По его словам, он вместе с другим адвокатом Эмилем Курбединовым подал ряд жалоб на действия российских силовиков, в частности о незаконном задержании моряков.

Как сообщал УНН, британская газета The Times извинилась за то, что отнесла территорию оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.