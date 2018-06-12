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Кличко назвал сказкой попадание в Зал боксерской славы

Кличко назвал сказкой попадание в Зал боксерской славы

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КИЕВ. 11 июня. УНН. “Вечный” чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое включение в Международный зал боксерской славы, поделился секретом успеха и признался, кого из украинцев ожидает увидеть в компании легенд ближайшее время, сообщает УНН.

“Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и других. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса — это, действительно, потрясающе! Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда — возможно все”, — сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что это важно, что теперь достижения Украины оценены и увековечении в Международной зале и музее мировой боксерской славы.

Кроме того, нынешний мэр Киева ожидает включения в зал славы своего брата: “убежден, вскоре в Международном зале боксерской славы появится имя еще одного украинца — Владимира Кличко”.

Добавим, что на церемонии посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Террис, ринг-анонсер Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая стала второй женщиной, удостоилась такой чести.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Владимир Кличко, Виталий Кличко
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