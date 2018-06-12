Премьер-министр Италии заявил, что верит в ценность единства Группы семи

КИЕВ. 12 июня. УНН. Италия верит в единство Группы семи и считает, что необходимо находить совместные решения на благо граждан. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в понедельник в своем Twitter поблагодарив Канаду за радушный прием и организацию саммита, который прошел 8-9 июня в Ла Мальбе (Квебек), передает УНН.

“Спасибо Канаде за прием в Ла Мальбе. Италия верит в ценность единства „семерки“ и продолжит работать над тем, чтобы она сохранялась. Друзья между собой должны находить общие решения для наших граждан. Будем двигаться вместе к Биаррицу (где должен пройти следующий саммит в 2019 году под председательством Франции)”, — написал Конте.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте вскоре посетит Белый дом.