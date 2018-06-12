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Белорусская лыжница будет выступать за Украину

Белорусская лыжница будет выступать за Украину

КИЕВ. 12 июня. УНН. Белорусская федерация лыжных гонок позволила 30-летней уроженке Могилева Валентине Каминский выступать за Украину без карантина, сообщает УНН со ссылкой на pressball.by.

“Общественное объединение” Белорусская федерация лыжных гонок “не возражает против дальнейшего выступления спортсменки по лыжным гонкам Каминской Валентины Валентиновны на международных соревнования за Украину”, — говорится в письме Белорусской федерации лыжных гонок.

Примечательно, что Каминская — единственная лыжница из состава сборной Беларуси на Олимпиаде-2018, которая родилась в Белоруссии.

Заметим, что в Пхенчхан Каминская стала 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи она заняла сорок шестой место в спринте.

Напомним, что биатлонистка Белоруссии Блашка получила украинский паспорт.

Источник: УНН
Теги: спорт
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