Украинцы торжествовали на марафоне и полумарафоне в Литве

КИЕВ. 12 июня. УНН. На международном марафоне в Каунасе украинцы были на вершине в двух дистанциях — марафонской и полумарафонской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.

Победительницей марафона стала Ирина Масник (2:56,12 ч). У мужчин быстрее дистанцию ​​преодолел Андрей Егоров из Литвы (2:32,42 ч), а украинец Сергей Попов пересек финишную линию третьим (2:34,47 ч).

Екатерина Карманенко и Александр Матвийчук не только стали победителями полумарафона в Каунасе, а и установили рекорды трассы. Матвийчук преодолел дистанцию ​​за 1:06,47 ч, а Карманенко — за 1:19,35 ч.

Заметим, что в третьем в истории львовском полумарафон второй раз подряд у мужчин победу отпраздновал местный атлет Тарас Сало (1:08,51 ч). У женщин в ожесточенной конкуренции на высшую ступень сошла представительница Буковины Юлия Профис (1:19,18).