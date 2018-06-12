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Кличко попал в топ-5 рейтинга политиков мира среди бывших спортсменов

Кличко попал в топ-5 рейтинга политиков мира среди бывших спортсменов

КИЕВ. 12 июня. УНН. Авторитетное британское издание Independent составило свой рейтинг известных политических деятелей, которые пришли в политику из спорта, сообщает УНН со ссылкой на Klitshko-brothers.

В топ-10 рейтинга попал и мэр Киева, "Почетный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы занял пятое место, уступив только сэру Мензису Кэмпбеллу (экс-лидер британских демократов, рекордсмен Великобритании в беге на 100 метров), Кейт Хойю (лейборист-депутат от Уоксхолла, чемпион Северной Ирландии по прыжкам в высоту), Алексу Дугласу-Хьюмену (бывший премьер-министр Великобритании, игрок в крикет), а также Имранов Хану (лидер третьей по величине партии в национальном собрании Пакистана, капитан сборной страны по крикету).

Как сообщал УНН, Кличко-старшего внесли в Зал боксерской славы.

Источник: УНН
Теги: спорт, Виталий Кличко
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