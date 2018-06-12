Bloomberg: Ким Чен Ын вылетит из Сингапура через 7:00 после начала саммита

КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын определил сроки своего вылета из Сингапура, где во вторник пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом и в результате Трамп также назначил сроки вылета из Сингапура ранее тех, что намечались изначально. Об этом сообщил в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух американских официальных лиц, знакомых с планированием событий в период встречи, передает УНН.

По словам официальных лиц, президент Трамп был готов остаться в Сингапуре в случае, если на саммите будет достигнут существенный прогресс, однако Ким Чен Ын назначил срок вылета в КНДР на 16:00 по сингапурским времени (11:00 по Киеву), через 7 часов после начала встречи. В результате Трамп наметил свой отлет из Сингапура на 19:00 по сингапурским времени (14:00).

Как свидетельствует распространенный в понедельник распорядок дня президента США, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется во вторник в 09:15 по местному времени (04:15 по Киеву) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

На встрече в расширенном составе, как ранее уточнил Белый дом, будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. После нее лидеры двух государств в 11:00 по местному времени (06:00) проведут рабочий обед.

Кроме того, Белый дом уточнил время проведения американским лидером пресс-конференции по итогам саммита. Она начнется в 16:00 по местному времени (11:00 в Киеве).

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын в Сингапуре сделал Селфи с министрами.