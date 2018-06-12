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Украинская легкоатлетка с лучшим показателем сезона завоевала медаль в Польше

Украинская легкоатлетка с лучшим показателем сезона завоевала медаль в Польше

КИЕВ. 12 июня. УНН. Уроженка города Ровно Елена Колесниченко с лучшим результатом нынешнего сезона стала третьей в беге на 400 метров с барьерами на соревнованиях I Grand Prix Gliwic в Польше. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.

Украинка преодолела дистанцию ​​за 57,22 с. Победила Аминат Юсуф Джамал из Бахрейна (55,63 с).

Лучший результат нынешнего сезона в беге на 200 метров показала и Елизавета Брызгина. Преодолев дистанцию ​​за 23,63 с, она стала пятой.

Отметим, что лучшим результатом сезона в мире в метании молота отличился поляк Войцех Новицки (81,45 м). За спиной у него остался его соотечественник и один из сильнейших молотобойцев мира Файдек (79,79 м).

Напомним, что Колесниченко становилась призером соревнований в испанском Андухаре.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
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