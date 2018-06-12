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Зозуля попал в символическую сборную свободных агентов Сегунды

Зозуля попал в символическую сборную свободных агентов Сегунды

КИЕВ. 12 июня. УНН. Издание Diari de Tarragona составило символическую сборную потенциальных свободных агентов испанского футбольного чемпионата — Сегунды, передает УНН.

Единственное место среди нападающих получил экс-футболист “Бетиса” и “Днепра” Роман Зозуля.

В команде будущих свободных агентов оказались также партнер Зозули по клубу, полузащитник Данные Родригес и бывший полузащитник “Днепра”, а ныне игрок “Алькоркона” — Бруну Гама.

Добавим, что в сезоне 17/18 Зозуля провел 30 поединков во всех турнирах, в которых он отметился 9-ю голами и 3 результативными передачами.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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