Зозуля попал в символическую сборную свободных агентов Сегунды

КИЕВ. 12 июня. УНН. Издание Diari de Tarragona составило символическую сборную потенциальных свободных агентов испанского футбольного чемпионата — Сегунды, передает УНН.

Единственное место среди нападающих получил экс-футболист “Бетиса” и “Днепра” Роман Зозуля.

В команде будущих свободных агентов оказались также партнер Зозули по клубу, полузащитник Данные Родригес и бывший полузащитник “Днепра”, а ныне игрок “Алькоркона” — Бруну Гама.

Добавим, что в сезоне 17/18 Зозуля провел 30 поединков во всех турнирах, в которых он отметился 9-ю голами и 3 результативными передачами.