Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 08:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5655
Версия для печати

"Заря" объявила соперников на межсезонный сбор в Словении

"Заря" объявила соперников на межсезонный сбор в Словении

КИЕВ. 12 июня. УНН. Стало известно о составе соперников “Зари” на учебно-тренировочных сборах в Словении. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

С 1 по 14 июля “черно-белые” будут находиться на сборах в Словении, проводя интенсивные тренировки в рамках подготовки к новому чемпионату.

В рамках сбора команду ждет пять контрольных матчей. 3 июля стартовым соперником станет сербский “Партизан”, который по итогам прошлого чемпионата занял второе место, пропустив вперед извечного оппонента — “Црвену Звезду”.

Следующий соперник, с которым встретится коллектив Вернидуба 6 июля, станет словенский футбольный клуб “Домжале”, который “Заря” ранее уже побеждала на собрании. “Домжале” взял бронзовые награды прошлого сезона и получил право играть в квалификации Лиги Европы.

9 июля луганский коллектив сыграет с еще одним представителем сербского чемпионата — футбольным клубом “Чукарички”. Команда закончила сезон на шестом месте национального чемпионата.

Одиннадцатой июля станет днем ​​встречи с румынским “Астрой”. С этой командой “Заря” встречалась неоднократно. В 2011-м уступили 0:1, но выиграли 2:1 сезоном позже. В крайнем чемпионате Румынии “Астра” заняла пятое место.

Добавим, что финальным соперником команды 13-го июля станет хорватский футбольный клуб “Хайдук” из города Сплит. “Хайдук” стал бронзовым призером своего чемпионата. С этой командой “черно-белые” уже играли в 2017-м и победили 1:0.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.