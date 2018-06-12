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Российские СМИ: Лавров пообщался с Климкиным тет-а-тет на полях "нормандской четверки"

Российские СМИ: Лавров пообщался с Климкиным тет-а-тет на полях "нормандской четверки"

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях встречи “нормандской четверки” в Берлине обсудил с главой МИД Украины Павел Климкин тет-а-тет вопрос обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН в Донбассе. Об этом министр сообщил журналистам по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов (РФ и Украины Владимира) Путина и (Петра) Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе”, — сказал он российским журналистам.

Встреча глав МИД “нормандской” четверки состоялась в понедельник в Берлине. Министры обсудили гуманитарную проблематику, в том числе освобождение удерживаемых лиц, а также вопросы безопасности и выполнение “формулы Штайнмайера”.

Как сообщал УНН, Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц.

Источник: УНН
Теги: РФ, Сергей Лавров, Украина, Павел Климкин
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