Сенат отправит наблюдателей на предстоящие раунда переговоров США - КНДР

КИЕВ. 12 июня. УНН. Белый дом и госсекретарь Майкл Помпео дали согласие на присутствие рабочей группы американских сенаторов на новых раундах переговоров США и КНДР, если такие будут запланированы после нынешней встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Джеймса Риша (республиканец, от штата Айдахо), входящий в состав комитета по разведке верхней палаты Конгресса, сообщает УНН.

По словам Риша, сенаторы хотят выполнять роль наблюдателей на возможных в будущем раундах переговоров между США и КНДР. Эта функция позволит американским законодателям иметь конкретное представление о возможных соглашениях, которые им предстоит рассмотреть и одобрить.

Председателями рабочей группы решено выдвинуть Риша и Дайэнн Файнстайн (демократ, от штата Калифорния).

Как сообщал УНН, США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет.