Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 08:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Украина увеличила объемы производства солнечной электроэнергии на 52%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6705
Версия для печати

Сенат отправит наблюдателей на предстоящие раунда переговоров США - КНДР

Сенат отправит наблюдателей на предстоящие раунда переговоров США - КНДР

КИЕВ. 12 июня. УНН. Белый дом и госсекретарь Майкл Помпео дали согласие на присутствие рабочей группы американских сенаторов на новых раундах переговоров США и КНДР, если такие будут запланированы после нынешней встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Джеймса Риша (республиканец, от штата Айдахо), входящий в состав комитета по разведке верхней палаты Конгресса, сообщает УНН.

По словам Риша, сенаторы хотят выполнять роль наблюдателей на возможных в будущем раундах переговоров между США и КНДР. Эта функция позволит американским законодателям иметь конкретное представление о возможных соглашениях, которые им предстоит рассмотреть и одобрить.

Председателями рабочей группы решено выдвинуть Риша и Дайэнн Файнстайн (демократ, от штата Калифорния).

Как сообщал УНН, США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет.

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.