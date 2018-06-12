Новости: Экономика
Вторник, 12 июня 2018, 06:31 • Алексей Супрун • 4830
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/доллар
КИЕВ. 12 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 июня установлены на таком уровне:
26,136416 грн за доллар;
30,720743 грн за евро;
0,417060 грн за российский рубль;
35,016178 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 июня курс рубля и евро — увеличился, доллара и фунта — снизился.
Источник: УНН