Террористы планировали серию взрывов в Мельбурне

КИЕВ. 12 июня. УНН. Террористы планировали серию взрывов в городе Мельбурн. Об этом сообщила австралийская газета Herald Sun, информирует УНН.

По ее информации, террорист за пределами Австралии, используя каналы мессенджера Telegram, завербовал исполнителей будущих терактов во втором крупнейшем австралийском городе и в течение пяти месяцев направлял им различного рода инструкции.

Однако его “рекрутами” оказались члены семьи “охотников за джихадистами”, которая проживает в Великобритании, передавшие все полученные материалы по подготовке взрывов правоохранительным органам, отметила газета, уточнив, что главными объектами для атак должны были стать здание Мельбурнского рынка королевы Виктории и несколько многолюдных улиц неподалеку.

Представители федеральной полиции Австралии пока не комментируют это сообщение газеты, в то же время официальный представитель полиции штата Виктория (столицей которого является Мельбурн) заявил, что “правоохранительные органы ранее в этом году изучили эти данные и пришли к выводу, что они не представляют угрозы для безопасности (города)”.

Как сообщал УНН, гондурасец получил 17,5 лет тюрьмы за подготовку теракта в Майами.