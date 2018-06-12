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Вторник, 12 июня 2018, 08:08 • Юлия Шрамко • 2385
Мировые цены на нефть выросли
КИЕВ. 12 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром выросли в цене до 76,47 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%.
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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,22 доллара за баррель, прибавив 0,18%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН