Трамп заявил, что готовится подписать документ с Ким Чен Ыном

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказал, что исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник прошел "лучше, чем кто-либо мог ожидать", и они подпишут документ после переговоров относительно путей прекращения ядерного противостояния на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Ким Чен Ын молча стоял рядом с Трампом, когда он говорил со СМИ во время прогулки после обеда в садах отеля в Сингапуре, где проходил саммит, но лидер Северной Кореи ранее назвал их встречу "хорошей прелюдией к миру".

"Много прогресса - действительно очень позитивно. Думаю, лучше, чем кто-либо мог ожидать. Первоклассно, очень хорошо. Мы сейчас готовимся к подписанию", - сказал Трамп журналистам, не указав подробностей о том, что будет подписано.

Если им удастся совершить дипломатический прорыв, это может привести к долгосрочным изменениям в ландшафте безопасности Северо-Восточной Азии, как визит бывшего президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году привел к трансформации Китая, отмечает издание.

Оба лидера выглядели серьезными, когда вышли из своих лимузинов на саммит в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса, курортном острове с роскошными отелями, казино, искусственными пляжами и тематическим парком Universal Studios.

Но перед камерами представителей мировой прессы они проявили атмосферу добродушия, когда встретились на веранде отеля Capella.

При этом CNN сообщает, что на рабочий обед Трамп пригласил Ким Чен Ына сесть за стол, перед этим в шутку попросив фотографов сделать фотографии так, чтобы лидеры выглядели "хорошо, красивыми и стройными".

Напомним, Трамп показал Ким Чен Ыну одну из своих машин.