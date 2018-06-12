В Украине выпустили видео о минских договоренностях

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выпустило видеоролик, в котором предоставило ответы на самые распространенные вопросы о минских договоренностях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.

"Минские договоренности - единственный механизм, который можно использовать для реинтеграции населения и оккупированных территорий. Минские договоренности - единственный документ, подписанный В. Путиным, который обязывает Российскую Федерацию восстановить суверенитет Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Запад нуждаеться в РФ для разрешения кризисов, но для присоединения ее к "Большой семерке" нужен прогресс в реализации минских договоренностей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.



Напомним, встреча “нормандской четверки” была полезной, хотя всех проблем решить не удалось. Таким мнением поделился глава российской дипломатии во время брифинга после встречи глав внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России.