АЧС может уничтожить экологическое свиноводство в Польше

КИЕВ. 12 июня. УНН. Часть польских ферм, занимающихся экологическим разведением свиней, могут прекратить свою деятельность. Об этом сообщает межрегиональная экологическая организация "Зеленый фронт", передает УНН.

“Ограниченный масштаб производства может привести к тому, что часть польских ферм, занимающихся экологическим разведением свиней, не сможет выполнить требования биобезопасности для обеспечения противодействия АЧС. Это для них равнозначно прекращению деятельности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что польские фермеры, занимающиеся экологическим свиноводством, наряду с другими свиноводами, обязаны ввести в своих хозяйствах стандарты биобезопасности.

“Согласно принципам экологического или органического сельского хозяйства, животные должны иметь доступ к пастбищам, а действующие на территории всей страны противоэпизоотические правила накладывают на фермеров обязательство ограждать такие пастбища. Хотя это требование полностью оправдано, для части ферм оно может представлять нерешаемую проблему, ведь зачастую это небольшие хозяйства, которые не смогут себе позволить такие инвестиции”, — говорится в сообщении.

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На сегодня нет данных о том, насколько изменилось поголовье свиней, содержащихся в экологической системе. Нет также и крупных мясокомбинатов, которые специализируются на переработке экологической свинины, от которых можно было бы получить такую статистику.

“По мнению Пётра Возьницкого, главы ассоциации „Ekoland“, объединяющей фермеров, занимающихся экологическим производством, малые хозяйства, скорее всего, будут вынуждены отказаться от свиноводства, так как не смогут выполнить требования биобезопасности”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине АЧС бушует уже третий год подряд. При этом, с начала года украинские фермы получили только 25% от положенных им компенсаций за уничтоженное вследствие вируса АЧС поголовье.

По мнению животноводческих организаций, власти Украины игнорируют проблему АЧС и не предпринимают надлежащих мер для ее решения.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на нехватку финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что, по словам нардепа Сергея Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось в два раза (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016 года был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как в 2017 года было зарегистрировано более 110 вспышек, уточнил политик.