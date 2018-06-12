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Суд отложил на август рассмотрение дела Штепы из-за ее болезни

Суд отложил на август рассмотрение дела Штепы из-за ее болезни

КИЕВ. 12 июня. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в составе новой коллегии судей не смог приступить к рассмотрению дела в отношении бывшего городского головы Славянска Нели Штепы из-за ее болезни и отложил заседание на август, передает корреспондент УНН.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 9.30 6 августа 2018 года", - говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что сегодня на судебное заседание не явилась сама обвиняемая и ее адвокат. Через канцелярию суда Штепа сообщила, что не может присутствовать на заседании из-за болезни.

Как сообщал УНН, Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в связи с очередным отводом судей.

Напомним, Апелляционный суд Харьковской области решил, что уголовное производство относительно Штепы будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Харькова.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.

Источник: УНН
Теги: суд, Харьков и Харьковская область, болезнь, Штепа
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