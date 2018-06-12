В ВР назвали сроки принятия закона об образовании АКС

КИЕВ. 12 июня. УНН. Для создания Высшего антикоррупционного суда нужен соответствующий закон, который вносится в парламент Президентом Украины, и который могут принять в ближайшее время. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

"Недавно парламент принял закон о Высшем антикоррупционном суде, но в соответствии с Конституцией Украины нужно внести еще дополнительный закон именно о создании этого суда. Это формальность, но она должна быть. Этот закон небольшой и вносится в соответствии с Конституцией Президентом Украины. Никаких дискуссий не может быть - буквально две строчки: "образовать АКС", - рассказал С.Алексеев.

Нардеп добавил, что если этот законопроект до конца этой недели будет представлен Президентом Украины в парламент, то уже на следующей пленарной неделе профильный комитет сможет рассмотреть его на своем заседании.

"Согласно закону о регламенте - закон содержащий менее 150 статей может приниматься одним голосованием за основу и в целом. То есть, не нужно проходить первое и второе чтение. Он будет определен Президентом как неотложный и соответственно принят за основу и в целом", - резюмировал С.Алексеев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе планирует завершить разработку законопроекта об образовании Высшего антикоррупционном суде в Украине.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о Антикоррупционный суд.