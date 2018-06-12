Украина приступила к сбору урожая

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сельхозпроизводители сегодня намолотили первые 14,4 тыс. тонн ячменя и 0,3 тыс. тонн гороха. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН.

"На прошлой неделе завершилась посевная кампания, а несколько дней назад мы перешли в цикл уборки урожая. Начало жатвы в этом году более ранний, чем в среднем за последние годы, но, как известно, этот сезон изначально был довольно нетипичным", - отметил он.

Мартынюк рассказал, что на сегодня обмолочено первые 5,1 тыс. га, собрано 14,4 тыс. тонн ячменя (средняя урожайность 29,1 ц/га) и 0,3 тыс. тонн гороха (23,8 ц/га). Работы ведутся в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.



Как повидомялв УНН, сегодня стабильный урожай Украины составляет 45-50 млн тонн зерна в год.