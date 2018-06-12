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Непогода в Киеве: в соцсетях появилось фото и видео крупного града

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Пользователи социальных сетей сообщают о непогоде в Ужгороде, а также делятся фото и видео ливня и крупного града, которым засыпало город. Сейчас Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области не располагает информацией о подтоплении домохозяйств или обесточивание населенных пунктов в результате непогоды. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Ситуация контролируется, граждане в ГСЧС не обращались, информации о подтопленных домохозяйств или обесточенных населенных пунктов у нас нет. Возможно со временем граждане увидят какие-то повреждения и обратятся, но пока никаких сообщений о каких-то повреждениях вследствие погодных условий нет", - сообщила Батыр.

Отметим, в Ужгороде сегодня сильные дожди, грозы, местами град. Усиление северного ветра 15-20, местами шквалы до 20-25 м/с.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео непогоды, на которых видно крупный град и сильные дожди.

Напомним, 12 июня в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской, ожидаются грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Источник: УНН
Теги: Град, Ужгород и Закарпатье, ГСЧС
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