Два транша МВФ до 2019 года обеспечат экономическую стабильность - НБУ

КИЕВ. 12 июня. УНН. До завершения текущей программы МВФ Украине надо получить 2 транша для того, чтобы обеспечить экономическую и финансовую стабильность. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, передает УНН со ссылкой на НБУ.

"Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму", - отметили в Нацбанке.

Добавим, текущая программа помощи МВФ действует в Украине до первого квартала 2019 года. Она предусматривала привлечение Украиной больше 17,5 миллиардов долларов, из которых пока Украина получила только 8,7 миллиарда долларов.

Напомним, Национальный банк ожидает, что Украина до осени возобновит сотрудничество с МВФ. Как пояснили в НБУ, деньги международных кредиторов нужны Украине для обеспечения роста ВВП, а также для рефинансирования значительных объемов внешних заимствований на выгодных условиях.